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Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 5 Yaralı
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Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Dinar ilçesi Okçular köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.H.K. (46) idaresindeki 34 BND 453 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü S.T'nin (57) kullandığı 03 AEB 538 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler ile otomobillerdeki İ.K. (69), R.S. (15) ve E.S. (14) yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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