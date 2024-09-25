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Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 5 Yaralı
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Afyonkarahisar-Konya karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, jandarma inceleme başlattı.

Afyonkarahisar'da iki otomobilin kavşakta çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar- Konya karayolu Bolvadin Heybeli Termal Tesisleri Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.Ö., idaresindeki 03 AAJ 881 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü kavşakta M.U.'nun kullandığı 34 BAY 709 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Ş.B., E.K., S.B., K.A. ve A.D.B., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik Otomobil İnceleme Jandarma 3-sayfa trafik Konya

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