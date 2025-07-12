Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

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Afyonkarahisar İhsaniye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil, önündeki traktörün römorkuna çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da otomobilin traktörünün römorkuna çarptığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, İhsaniye ilçesi Üçlerkayası köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.B., idaresindeki 43 AB 604 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü önünde seyreden A.S., yönetimindeki 03 AN 704 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile C.B., F.N.B. ve E.B., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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