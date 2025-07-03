Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

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Afyonkarahisar'da otomobilin tıra çarpması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu yaşanan trafik kazasında ikisi çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Evciler ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.Y. (67) idaresindeki 18 EC 180 plakalı otomobil, Gökçek köyü mevkiinde kırmızı ışıkta bekleyen E.G. (34) yönetimindeki 03 F 1189 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan H.Y. (64), H.S.K. (36), D.K. (11) ve G.K. (5) yaralandı. Yaralılar kaza sonrası ihbar üzerine bölgeye gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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