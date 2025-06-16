Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında ikisi çocuk toplam 4 kişi yaralandı. Olay, Kanlıca mahallesinde iki aracın çarpışması sonucu gerçekleşti. Yaralılar hastanelere kaldırıldı, polis inceleme başlattı.
Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında ikisi çocuk 4 kişi yaralandı.
Kaza, kent merkezi Kanlıca mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.K., yönetimindeki 03 ADF 842 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü M.A.'nın kullandığı 03 SF 905 plakalı araçla çarpıştı. Kazada 9 yaşlarındaki R.E.A. ve E.G. ile D.A. ve M.G., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa