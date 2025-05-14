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Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
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Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralıların durumu hakkında bilgi verilmedi.

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, kent merkezi Akcin Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.T., idaresindeki 26 EV 244 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önünde seyreden Ş.B.'nin kullandığı 09 Y 2442 plakalı otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan araçlardan biri karşı şeride geçerek durabildi. Kazada her iki araç sürücüsü ile D.T. ve R.T., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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