Afyonkarahisar'da trafik kazası: 4 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sürücü V.T'nin idaresindeki 03 AVV 136 plakalı araç ile Şuhut istikametinden Afyonkarahisar istikametine seyir halinde iken kavşaktan karşı karşıya geçiş yapmak isteyen Ç.Y'nin yönetimindeki 03 AD 437 plakalı araçla çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma trafik ekipleri sevk edildi. Kazada her iki aracın şoförü ve araçlarda yolcu olarak bulunan iki kişi olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. - AFYONKARAHİSAR