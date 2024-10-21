Üye Girişi
Haberler

Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 4 Araç Çarpıştı, 2 Yaralı

Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 4 Araç Çarpıştı, 2 Yaralı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da bir otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 4 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, soruşturma başlatıldı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak karşı şeride geçen Tofaş otomobilin 4 araca çarpması sonucu yaşanan trafik kazasında ortalık savaş alanına dönerken, toplamda 14 kişinin bulunduğu araçlarda şans eseri 2 kişi yaralandı.

Kaza, Ali Çetinkaya Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.T idaresindeki 43 ADE 567 plakalı otomobil, alt geçidin çıkış noktasında direksiyon hakimiyetinin yitirilmesi sonrası orta refüje girip ardından karşı şeride geçerek H.U. yönetimindeki 42 AEF 728 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlar ardından 43 ADE 567 plakalı otomobil ile A.T.'nin kullandığı 03 ACA 460 plakalı otomobile çarptı. Daha sonra aynı istikametten gelen A.O. idaresindeki 06 ATS 56 plakalı otomobile çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 03 ACA 460 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan H.T. ve S.M.T. yaralı olarak Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza sonrası savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik Otomobil 3-sayfa trafik Polis Yaşam Kaza

Her an enselerindeydi! Bebek katillerini soruşturan ve tehdit edilen cesur savcı fotoğraf karesinde ortaya çıktı

Bebek katillerini soruşturan ve tehdit edilen cesur savcı fotoğraf karesinde ortaya çıktı

 'Tecavüze uğradım, tehdit ediliyorum' diyerek yardım istemişti: Olayın aslı bambaşka çıktı

'Tecavüze uğradım, tehdit ediliyorum' diyerek yardım istemişti: Olayın aslı bambaşka çıktı

 Çete lideri Fırat Sarı'nın dehşeti yaşattığı bir aile daha konuştu: Bebeklerin çığlık seslerini unutamıyorum

Çete lideri Fırat Sarı'nın dehşeti yaşattığı bir aile daha konuştu
Elon Musk, her gün bir kişiye 1 milyon dolar ödül verecek

Bonkör Musk! Her gün bir kişiye 1 milyon dolar verecek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsunspor Fenerbahçe GENİŞ ÖZET? 2-2 Samsunspor Fenerbahçe maçı BEİN ÖZET izle! Hangi antik kent Aydın il sınırları içerisinde yer alır? Aspendos hangi ilde, Efes hangi ilde, Afrodisias hangi ilde, Assos hangi ilde? 21 Ekim 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 21 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 21 Ekim AFAD ve Kandilli deprem listesi! 21 Ekim Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 21 Ekim 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 21 Ekim 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 21 Ekim Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? İstanbul'u kuşatan ilk Osmanlı padişahı hangisidir? Sergen Yalçın tam adı ne, gerçek ismi ne? Eski milli futbolcu ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın tam adıdır? 20 Ekim Pazar 500 bin TL soru cevabı ne? Hangisinden 69 gün önce,9 Ekim 1903'te New York Times'taki makalede bunun ancak 1 ila 10 milyon yılda başarılabileceği tahmini yapılmıştır? Kırım Savaşı'nda Rusya'ya karşı Osmanlı Devleti'nin yanında savaşan ve sonradan İtalya'yı birleştirecek olan krallık hangisidir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.