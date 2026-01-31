Takla atan otomobilde 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak refüje çarpıp ardından takla atan otomobilde biri ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bolvadin ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.G., idaresindeki 80 AFG 579 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki refüje çarpıp takla attı. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan A.G.A. ve Z.F.A., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan A.G.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR