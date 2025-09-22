Haberler

Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza, kent merkezi Dempaş Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.B., yönetimindeki 55 BKT 97 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü Z.Y.'nin kullandığı 03 AG 160 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan her iki araçta orta refüje çıkarak durabildi. Kazada her iki araç sürücüsü ile birlikte toplamda 3 kişi yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
