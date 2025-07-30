Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
Afyonkarahisar'ın Susuz beldesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar hastanelere kaldırılırken, jandarma inceleme başlattı.
Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, merkeze bağlı Susuz beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.O. idaresindeki 09 RM 712 plakalı araç henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü Ö.Ç., yönetimindeki 06 EY 8050 plakalı araçla çarpıştı. Kazada E.K.T., G.M. ve G.S., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Kazan ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa