Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Susuz beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.O. idaresindeki 09 RM 712 plakalı araç henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü Ö.Ç., yönetimindeki 06 EY 8050 plakalı araçla çarpıştı. Kazada E.K.T., G.M. ve G.S., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazan ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR