Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Sinanpaşa'ya bağlı Güney beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.G. idaresindeki 26 ANN 03 plakalı araç ile seyir halinde iken kavşaktan kontrolsüz çıkan S.I. idaresindeki 26 ABJ 215 plakalı araç çarpıştı. Kazada her iki araçta yolcu olarak bulunan N.G., L.G., E.I yaralandı. Yaralılar Afyonkarahisar'daki hastanelere götürülürken, jandarma kaza ilgili çalışma başlattı. - AFYONKARAHİSAR