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Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Afyonkarahisar'da bir kamyonetin otobüse arkadan çarpması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı. Kaza, Karahisar Tüneli çıkışında meydana geldi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da kamyonetin otobüse arkadan çarptığı trafik kazasında biri ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar- Uşak karayolunda bulunan Karahisar Tüneli çıkışında sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki Taşoluk beldesine ait halk otobüsüne arkadan kamyonet çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralandığını belirlediği 1'i ağır 3 kişiyi hastaneye sevk etti. Kazayla ilgili polis tarafından başlatılan inceleme devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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