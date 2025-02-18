Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Afyonkarahisar'da kamyonetin otobüse arkadan çarptığı trafik kazasında biri ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar- Uşak karayolunda bulunan Karahisar Tüneli çıkışında sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki Taşoluk beldesine ait halk otobüsüne arkadan kamyonet çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralandığını belirlediği 1'i ağır 3 kişiyi hastaneye sevk etti. Kazayla ilgili polis tarafından başlatılan inceleme devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR