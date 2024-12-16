Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Afyonkarahisar'da yaşanan trafik kazasında yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan 3 kişi otomobil çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, Özdilek Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolda karşıdan geçmeye çalışan H.Y., A.T. ve G.D.'ye o sırada yoldan geçen H.İ.O. yönetimindeki 59 ZF 999 plaka otomobil çarptı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yaralıları ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Yaralılardan birinin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR