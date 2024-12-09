Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Afyonkarahisar'da biri Tofaş marka iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Sandıklı- Dinar kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.Ö. idaresindeki 20 PA 965 plakalı araç Z.A., idaresindeki 07 ALT 904 plakalı araç çarpıştı. Her 2 aracın şoförleri ve araçta yolcu olarak bulunan 1 kişi olmak üzere 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polisler yaralılar hastaneye sevk ederken, polis ise kaza ile ilgili çalışma başlattı. - AFYONKARAHİSAR