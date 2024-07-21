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Afyonkarahisar'da trafik kazası: 3 kişi yaralandı

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Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında bir araç şarampole yuvarlanarak takla attı ve 3 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da bir aracın kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinileni bilgilere göre, kaza Sultandağı ilçesi Yakasenek mevkiinde meydana geldi. Sürücü A.Ş'nin idaresindeki 35 AEU 299 plakalı araç ile seyir halindeiken kontolünü kaybederek şarampole uçarak takla atması sonucu kaza meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araçta yolcu olarak bulunan sürücü A.Ş, ve yolcu olarak bulunan B.Ş ile C.Ş isimli şahıslar Afyonkarahisar Hastanelerine sevk edildi. Jandarma olayla ilgili araştırmasını sürdürüyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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