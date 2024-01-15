Afyonkarahisar'da trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar Selçuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücü C.D'nin idaresindeki 03 BB 316 plakalı araç Necmettin Erbakan üst geçidinde seyir halindeyken Ö.Ç idaresindeki 45 DR 004 plakalı araçla çarpıştı. Kazada 03 BB 316 yolcu olarak bulunan E.D, F.D, ile diğer araç sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar devlet ve üniversite hastanesine sevk edilirken polis kazayla ilgili çalışma başlattı. - AFYONKARAHİSAR