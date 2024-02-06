Afyonkarahisar'da trafik kazası: 3 genç yaralandı

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesine bağlı Yeşilçiftlik Beldesi yakınlarında meydana gelen kazada 3 genç yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesine bağlı Yeşilçiftlik Beldesi yakınlarında E.B.Y., idaresindeki otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası kaza yaptı. Otomobilin içinde bulunan sürücü E.B.Y.'nin yanı sıra SC.E., ile B.Y., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR