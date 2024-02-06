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Afyonkarahisar'da trafik kazası: 3 genç yaralandı

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Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesine bağlı Yeşilçiftlik Beldesi yakınlarında meydana gelen kazada 3 genç yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesine bağlı Yeşilçiftlik Beldesi yakınlarında meydana gelen kazada 3 genç yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesine bağlı Yeşilçiftlik Beldesi yakınlarında E.B.Y., idaresindeki otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası kaza yaptı. Otomobilin içinde bulunan sürücü E.B.Y.'nin yanı sıra SC.E., ile B.Y., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yeşilçiftlik Soruşturma Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

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