Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak tol kenarındaki refüje giren otomobilde 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sandıklı ilçesi Ballık Kavaşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.T.K., idaresindeki 07 CDZ 592 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki refüje girdi. Kazada sürücü ile birlikte B.K., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR