Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Olay, Bolvadin-Emirdağ karayolu Harlak Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.S.A. idaresindeki 34 SM 0355 plakalı otomobil, Bolvadin-Emirdağ karayolunda seyir halindeyken, Harlak Kavşağı'ndan kontrolsüz bir şekilde yola çıkan C.Ö. idaresindeki 11 DD 071 plakalı otomobile çarptı. Kazada, 34 SM 0355 plakalı otomobilin sürücüsü H.S.A. ile 11 DD 071 plakalı otomobilin sürücüsü C.Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı. - AFYONKARAHİSAR