Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Erenler mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.Z.A., yönetimindeki 03 T 0012 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü N.U.'nun kullandığı 43 AV 428 plakalı araçla çarpış. Kazada sürücülerden E.Z.A. ile H.H.G., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR