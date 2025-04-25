Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Afyonkarahisar'da kamyonun kavşakta kamyonet ile çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Şuhut ilçesi Ağzıkara köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Ç., idaresindeki 03 SB 033 plakalı kamyon henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü kavşakta İ.Ç.'nin kullandığı 03 AAL 902 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü ile B.Ç., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR