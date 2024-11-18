Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sandıklı ilçesi Alamescit köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.Y., yönetimindeki 20 ACL 642 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önünde seyreden A.B.'nin kullandığı 34 EET 80 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada sürücülerden A.B., ile D.B., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR