Afyonkarahisar'da trafik kazası: 1 yaralı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak orta refüje giren otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Suvermez köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.A., idaresindeki 26 B 3891 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından bariyerlere çarpıp yol ortasındaki refüje girerek durabildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye jandarma ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yaralanan F.A.'yı ambulans ile hastaneye kaldırdı. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR