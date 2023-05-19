Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Afyonkarahisar'da trafik kazası: 1 yaralı

Afyonkarahisar'da trafik kazası: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak orta refüje giren otomobilin sürücüsü yaralandı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak orta refüje giren otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Suvermez köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.A., idaresindeki 26 B 3891 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından bariyerlere çarpıp yol ortasındaki refüje girerek durabildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye jandarma ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yaralanan F.A.'yı ambulans ile hastaneye kaldırdı. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahisar Jandarma 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title