Tırla otomobilin çarpıştığı kazada yaralılardan biri hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 7 yaralıdan biri hayatını kaybetti. Olayla ilgili tır sürücüsü gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hastaneye kaldırılan 7 yaralıdan biri hayatını kaybetti.

Kaza, Bolvadin ilçesi Çobanlar Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.P., yönetimindeki 27 YU 355 plaka tır henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü kavşakta M.T. idaresindeki 03 AFK 776 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü ile birlikte araçta bulunan S.T., İ.T., İ.Y.T., N.E.T. ve Sati Temel yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Sati Temel yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay sonrası tır sürücüsü R.P.'nin tedavisinin ardından jandarma tarafından gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
