Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Afyonkarahisar'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Susuz beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.B. (25) idaresindeki 03 DR 582 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü H.S.'nin (20) kullandığı 03 AEV 272 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler H.S.'nin hayatını kaybettiğini belirlerken, olayda yaralanan İ.B., R.B. ve S.B.'yi ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Kazanın ardından soruşturma başlatıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR