Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
Afyonkarahisar'da otomobil ve motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olay bölgesine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza, merkeze bağlı Susuz beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.B. (25) idaresindeki 03 DR 582 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü H.S.'nin (20) kullandığı 03 AEV 272 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler H.S.'nin hayatını kaybettiğini belirlerken, olayda yaralanan İ.B., R.B. ve S.B.'yi ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Kazanın ardından soruşturma başlatıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
