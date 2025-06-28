Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak refüje devrilen otomobilde 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Sandıklı Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.A., yönetimindeki 34 HYZ 063 plakalı otomobil sürücününüm henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından refüje devrildi. Kaza sonrası olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile birlikte K.A., B.A. ve İclal A., yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan İclal A., hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların hayatı tehlikesinin olmadığı öğrenilirken İclal A.'nın cansız bedeni savcılığın incelemesi sonrası hastanenin morguna konuldu.

Kazanın ardından savcılık tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR