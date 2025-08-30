Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Güncelleme:
Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 60 yaşındaki H.İ.K. hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 1 kişi öldü, kişi yaralandı.

Kaza, Çay ilçesine bağlı Cumhuriyet köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre,

H.İ.K. (60) yönetimindeki otomobil, tali yoldan ana yola çıkış yaptığı esnada R.A. (59) idaresindeki otomobille çarpıştı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler kazada yaralanan R.A., N.G.D. ve H.İ.K.'yi ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Yaralılardan H.İ.K. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
