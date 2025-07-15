Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Afyonkarahisar-Konya kara yolunda meydana gelen trafik kazasında bir otomobil şarampole devrildi. Kazada sürücü hayatını kaybederken, iki kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Afyonkarahisar'da bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar- Konya kara yolu Karaaslan kavşağı yakınlarında meydana geldi. M.A. (21) yönetimindeki 46 DH 775 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü M.A. ile araçta bulunan B.K.A. (23) ve H.A. (22) yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık, jandarma ve polis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onları Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralanan sürücü M.A, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi sürüyor. Yetkililer kazayla ilgili soruşturma başlattı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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