Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı: Okullar yarın da kapalı olmalı

İstanbul'da kabus yeni başlıyor! Uzmanlardan yarın için kritik çağrı
Kerimcan Durmaz tahliye edildi

İlk kez hakim karşısına çıkan Kerimcan için mahkeme kararını verdi
Yine domuz eti rezaleti! Bakanlık listeyi yeniledi, bu firmalardan uzak durun

Vatandaşa domuz eti yedirmişler! Bu firmalardan uzak durun
'Maaşımız yetmiyor' diyen milletvekilinden yeni açıklama! Ağzını fena bozdu

"Maaşımız yetmiyor" diyen vekilden yeni açıklama! Ağzını fena bozdu

Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar-Konya karayolunda meydana gelen trafk kazasında bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Soruşturma devam ediyor.

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar- Konya karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücü F.Ö., idaresindeki 42 ADN 499 plakalı araç seyir halinde iken yol üzerinde park halinde bulunan 42 ANU 739 plakalı çekiciye çarptı. Kazada araç sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Y.K., O.K., yaralandı. Yaralılardan Y.K., tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirirken yaralanan diğer iki kişinin ise Bolvadin Devlet Hastanesi'nde tedavilerinin devam ettiği açıklandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Fotoğraf çekmek için vagondan sarkan kadın, yere düşerek öldü
img

Bunu başarırsa yer yerinden oynar
img

1,3 milyarlık cezanın ardından BİM'e bir kötü haber daha
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Silahla şakalaşırken kendisini vurdu! O anlar kamerada

Silahla şaka faciayla noktalandı
Galatasaray, yabancı hakem için Tahkim Kurulu'na gitti

Derbinin hakemi ortalığı karıştırdı! Süper Lig devinden itiraz var
Müge Anlı'yı isyan ettiren rezillik: İlk kez bu kadar ahlaksızlık görüyorum

Müge'yi isyan ettiren rezillik: İlk kez bu kadar ahlaksızlık görüyorum
Canlı yayında sansürlenen cinsellik yorumu! Nur Viral utancından yüzünü kapattı

Sansürlenen cinsellik yorumu! Nur Viral utancından yüzünü kapattı
BİM'den 1,3 milyar TL'lik rekor cezaya itiraz: Hakkaniyetsizdir

1,3 milyar liralık rekor ceza sonrası BİM'den ilk açıklama
TOGG'u eleştirdiği için TSK'dan ihraç edilmişti, mahkeme kararı iptal etti

TOGG'u eleştiren teğmen TSK'dan ihraç edildi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.