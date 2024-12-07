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Afyonkarahisar'da Trafik Denetimlerinde Olumsuzluk Yok

Afyonkarahisar'da Trafik Denetimlerinde Olumsuzluk Yok
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Afyonkarahisar'da jandarma tarafından gerçekleştirilen trafik denetiminde 119 araç kontrol edildi ve herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı belirtildi. Denetimler gece saatlerinde yapıldı.

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından sürücülere yönelik yapılan trafik denetiminde 119 araç kontrol edilirken, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi.

Denetimler Bolvadin-Çay karayolu üzerinde yapıldı.

Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığına trafik timleri tarafından gece 23.00- 05.00 saatleri arasında yapıldı. Denetimlerde durdurulan araçta sürücülerin alkol kontrolleri ile birlikte emniyet kemeri takıp takmadıkları kontrol edildi. 119 araç sürücüsü durdurulurken denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlamadığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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