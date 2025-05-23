Afyonkarahisar'da Trafik Denetimlerinde 233 Cezai İşlem

Afyonkarahisar'da Trafik Denetimlerinde 233 Cezai İşlem
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Afyonkarahisar'da yapılan havadan denetimlerde, yük taşıma kurallarını ihlal eden 233 araca ceza uygulandı. Denetimler, trafik güvenliği ve yol altyapısının korunması amacıyla devam edecek.

Afyonkarahisar'da havadan yapılan denetimlerde, yük taşıma kurallarını ihlal eden kamyon ve çekicilere yönelik 2025 yılı başından itibaren 233 cezai işlem uygulandı.

Afyonkarahisar'da trafik güvenliği ve karayolu yapısının korunması amacıyla yürütülen denetimler çerçevesinde azami yüklü ağırlığın üzerinde yükleme yapan, gerekli izin ve önlemleri almadan yük taşıyan ve yol üzerine dökülme riski taşıyan malzemelerle seyreden araçlar tespit edilerek cezai işlemler uygulandı. Yasal olarak kontrol noktalarına girmesi gereken ağır tonajlı araçların, şehir içi güzergahlarına yönelerek ölçü ve tartı kontrolünden kaçma girişimleri de trafik ekiplerinin dikkatinden kaçmadı. Yapılan denetimlerde 233 araca cezai işlem uygulandı. Trafik güvenliğini tehdit eden ve yol altyapısına zarar veren bu tür ihlallerin önüne geçebilmek için yapılan kontrollerin kesintisiz süreceği vurgulandı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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