Afyonkarahisar'da Torbacılara Operasyon: 43,50 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan denetimde 43,50 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Zafer, Selçuklu ve Erenler mahallelerinde torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda 2 adet hassas terazi, 43,50 gram uyuşturucu madde, 20 adet sentetik ecza maddesi ve 9 bin 570 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Olay sonrası G.D., M.G. ve M.A.U., isimli şahıslar gözaltına alınırken, G.D. hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR