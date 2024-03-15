Afyonkarahisar'da Torbacılara Operasyon: 2 Kişiden Birisi Tutuklandı

Afyonkarahisar'da polis tarafından torbacı diye adlandırılan sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri torbacı diye adlandırılan sokak satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Operasyonda B.Ö. ve H.T., isimli şahıslar 4 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ile yakalandı. Olay sonrası B.Ö., hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçu işlem yapılırken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.T., ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR