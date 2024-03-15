Afyonkarahisar'da Torbacılara Operasyon: 2 Kişiden Birisi Tutuklandı
Afyonkarahisar'da polis tarafından torbacı diye adlandırılan sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı. Operasyonda B.Ö. ve H.T., isimli şahıslar 4 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ile yakalandı. B.Ö. hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçu işlem yapılırken, H.T. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Afyonkarahisar'da polis tarafından torbacı diye adlandırılan sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri torbacı diye adlandırılan sokak satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Operasyonda B.Ö. ve H.T., isimli şahıslar 4 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ile yakalandı. Olay sonrası B.Ö., hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçu işlem yapılırken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.T., ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR