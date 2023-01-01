Afyonkarahisar'da torbacı operasyonu 3. Sayfa Haberleri Afyonkarahisar'da polis tarafından üniversite öğrencilerinin yoğunlukta yaşadığı mahalledeki torbacılara yönelik yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Afyonkarahisar'da polis tarafından üniversite öğrencilerinin yoğunlukta yaşadığı mahalledeki torbacılara yönelik yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Olay, kent merkezi Erenler mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, üniversite öğrencilerinin yoğunlukta olduğu bölgede İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından torbacılara yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda yaklaşık 2 gram metanfetamin ele geçirilirken, O.Ö., V.A. ve M.G., isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahıslardan O.Ö.'ye uyuşturucu madde kullanma suçundan işlem yapıldı. - AFYONKARAHİSAR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Karahisar 3. Sayfa Haberler

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