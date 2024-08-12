Afyonkarahisar'da tırla çarpışan otomobilde ikisi çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar- Ankara kara yolu İscehisar ilçesi Çalışlar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.K. (53) idaresindeki 07 VS 38 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Ankara kara yolu Çalışlar Kavşağı'nda N.A. yönetimindeki 03 AGB 205 plakalı tırın dorsenine çarptı. Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan M.Ö. (57), Ş.K. (39), Ü.E.K. (8) ile E.K. (3) yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR