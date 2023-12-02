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Afyonkarahisar'da tırın kamyonete çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

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Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde meydana gelen kazada tırın kamyonete arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde tırın kamyonete arkadan çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Gözeli köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.Ş., idaresindeki 42 ECM 04 plakalı tır sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önünde seyreden İ.U., yönetimindeki 34 HD 1271 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada her iki araç sürücüsü de yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emirdağ Yaralanma Trafik Kazaları 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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