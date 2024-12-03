Afyonkarahisar'da Tırın Dorsesinden Düşen Metal Ruloları Sokakları Felç Etti

Afyonkarahisar'da bir tırın dorsesinden yola düşen ve her birinin ağırlığı yaklaşık 7.5 ton olan metal rulolar az kalsın faciaya neden olurken, rulolara çarparak hurdaya dönen bir otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Bolvadin ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.K.'nin kullandığı 31 AIT 025 plakalı tırın dorsesinde taşıdığı ve her birinin ağırlığı yaklaşık 7.5 ton olan metal rulolar bilinmeyen bir nedenden ötürü araçtan yola düştü. Bu sırada 03 SC 576 plakalı otomobili ile yoldan geçen S.K., ruloları fark etmeyerek çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, sürücü ise yaralandı. Yaralanan sürücü ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslar hastaneye kaldırıldı.

Sürücünün durumunun ciddiyetini koruduğu bildirilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR