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Afyonkarahisar'da Tırın Dorsesinden Düşen Mermer Bloğu Trafiği Tehdİt Etti

Afyonkarahisar'da Tırın Dorsesinden Düşen Mermer Bloğu Trafiği Tehdİt Etti
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Afyonkarahisar'da bir tırın dorsesinden yola düşen tonlarca ağırlığındaki mermer bloğu sürücülere zor anlar yaşattı. Olayda yolun boş olması ciddi bir kazayı önledi. Polis ekipleri, düşen bloğun kaldırılması için çalışmalara başladı.

Afyonkarahisar'da bir tırın dorsesinden yola düşen tonlarca ağırlığındaki mermer bloğu sürücüler zor anlar yaşattı.

Olay, ANS Köprülü kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Organize Sanayi Bölgesindeki bir mermer fabrikasından tıra yüklenen mermer bloğu bilinmeyen bir sebepten ötürü aracın dorsesinden yola düştü. Olay esnasında yolun boş olması yaşanabilecek bir facianın önüne geçti. Sürücülerin zor anlar yaşadığı olayda bölge giden polis ekipleri ise karayolunun bir şeridini trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. Ekipler düşen mermer bloğunun yoldan kaldırılması ise çalışmalarını sürdürüyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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