Haberler

Afyonkarahisar'da Tırın Çarptığı Tofaş Otomobilde 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'da Tırın Çarptığı Tofaş Otomobilde 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan bir tırın çarptığı Tofaş otomobilde bir kişi yaşamını yitirirken, uzman çavuş olan bir diğer kişi ağır yaralandı. Kaza sonrası savcılık soruşturma başlattı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan tırın çarptığı ve parçalanan Tofaş otomobilde 1 kişi ölürken, uzman çavuş olduğu öğrenilen bir kişide ağır yaralandı.

Kaza, Sultandağı ilçesi Yeşilçiftlik beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.C., idaresindeki 38 TU 563 plakalı tır sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak 03 AAR 699 plakalı Tofaş otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil ardından yol kenarındaki bariyerlere çarparak parçalandı. Kazada araçta bulunan M.S., hayatını kaybederken uzman çavuş olduğu belirlenen M.A., ise ağır yaralandı. Yaralanan şahıs ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Son cumhurbaşkanlığı seçim anketi: Birinci ile ikinci arasında 20 puan fark var

Son seçim anketinde birinci ile ikinci arasında 20 puan fark var
Divan otellerinin genel müdürü Murat Tomruk ifadeye götürüldü

Koç Holding'e bağlı otellerin genel müdürü ifadeye götürüldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
O isme beğeni yağıyor! Sahalarda görmek istediğimiz hareketler

Ülkenin konuştuğu pozisyon: Sezonu kapatabilirdi
İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir ilişkisi resmi olarak sona erdi

3 yıllık evlilik bitti! Ünlü çiftten herkesi şaşırtan açıklama
Hülya Avşar'dan Sergen Yalçın'a tam destek

Taraftar tepkili, camia karışık! Hülya Avşar'dan sürpriz çıkış
Asgari ücrette gözler yarınki toplantıda! İşte nokta atışı bilen bankanın tahmini

Kritik gün yarın! İşte nokta atışı bilen bankanın tahmini
O isme beğeni yağıyor! Sahalarda görmek istediğimiz hareketler

Ülkenin konuştuğu pozisyon: Sezonu kapatabilirdi
İnternette küresel kriz! Birçok uygulama ve siteye girilemiyor

İnternette küresel kriz! Birçok uygulama ve siteye girilemiyor
Süper Lig devinin oranı 45 oldu! İşte güncel şampiyonluk oranları

Süper Lig devinin oranı 45 oldu! İşte güncel şampiyonluk oranları
Yeni haftaya süper başlangıç! İşte altın fiyatlarında son durum

Yeni haftaya süper başlangıç! İşte altın fiyatlarında son durum
İran'ı karıştıran düğün görüntüsü

Sızdırılan görüntü şeriatla yönetilen komşu ülkeyi fena karıştırdı
O Ses Türkiye'nin finalistinden beklenmedik hata! Kim Milyoner'de 3. soruda elendi

Üçüncü soruda elendi! Panikleyen yarışmacı büyük hata yaptı
Fatih Ürek'in sağlık durumu nasıl? Yakın arkadaşından yeni açıklama

Sanat camiası diken üstünde! Yakın arkadaşı son durumunu açıkladı
Hatay'da sağanak yağış heyelana neden oldu! Otoyol kapandı, okullar tatil edildi

Sağanak kenti fena vurdu! Otoyol kapandı, okullar tatil edildi
Zeki Triko'nun sahibi Ahmet Zeki Başeskioğlu hayatını kaybetti

Türkiye tarihine damga vurmuştu! Ünlü iş insanı hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.