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Afyonkarahisar'da Tırda Ele Geçirilen Roma Dönemi Hekate Heykeli Koruma Altında

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Afyonkarahisar'da yapılan yol uygulamasında, polis tarafından durdurulan bir tırda 4 başlı Hekate heykeli ve 1 milyon 500 bin makaron ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserler koruma altına alındı.

Afyonkarahisar'da polis tarafından durdurulan bir tırda 1 milyon 500 bin adet makaronla birlikte ele geçirilen ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 4 başlı Hekate heykeli koruma altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yol uygulamasında şüphe üzerine bir tırı durdurdu. Araçta arama yapan ekipler; Roma dönemine ait 4 başlı Hekate heykeli, 4 adet sikke, 1 adet obje, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 milyon 500 bin doldurulmuş makaron ele geçirdi. Ele geçirilen heykel ve diğer tarihi malzemeler polis tarafından koruma altına alınırken, aynı zamanda Müze Müdürlüğü ile de bağlantıya geçildiği kaydedildi.

Olayda gözaltına alınan bir kişinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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