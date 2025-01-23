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Afyonkarahisar'da Tırda 6 Milyon Boş Makaron Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da Tırda 6 Milyon Boş Makaron Ele Geçirildi
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Afyonkarahisar'da polis tarafından durdurulan bir tırda yapılan aramada 6 milyon adet boş makaron bulundu. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da polis tarafından şüphe üzerine durdurulan bir tırda yapılan aramada 6 milyon adet boş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Çay ilçesinde yol kontrolü gerçekleştirdi. Kontrolde şüphe üzerine durdurulan bir tırda aramam yapıldı. Aramada koliler içerisinde aramada 6 milyon adet boş makaron ele geçirildi. Olayın ardından bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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