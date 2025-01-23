Afyonkarahisar'da Tırda 6 Milyon Boş Makaron Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da polis tarafından şüphe üzerine durdurulan bir tırda yapılan aramada 6 milyon adet boş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Çay ilçesinde yol kontrolü gerçekleştirdi. Kontrolde şüphe üzerine durdurulan bir tırda aramam yapıldı. Aramada koliler içerisinde aramada 6 milyon adet boş makaron ele geçirildi. Olayın ardından bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR