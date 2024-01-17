Afyonkarahisar'da tıra çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Afyonkarahisar'da sollamak istediği tıra yandan çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Çatallı Köyü Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.İ., yönetimindeki 34 DGD 127 plakalı otomobil M.A., idaresindeki 42 APV 667 plakalı tırı sollamak istediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek araca yandan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü K.İ., ağır yaralandı. Yaralanan sürücü çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulans ile Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR