Afyonkarahisar'da Tır Yangını: Araç Kül Oldu

Afyonkarahisar'da Tır Yangını: Araç Kül Oldu
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Şuhut ilçesinde saman balyası yüklü tırın elektrik tellerine temas etmesi sonucu çıkan yangında tır tamamen yandı, araziye sıçrayan yangın ise itfaiye ve vatandaşlar tarafından söndürüldü.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde saman balyası yüklü tırın elektrik tellerine temas etmesiyle çıkan yangında araç küle dönerken, araziye sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin ve vatandaşların yoğun çabasıyla büyümeden söndürüldü.

Olay, Şuhut ilçesine bağlı Demirbel köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Balıkesir'den yüklediği samanları Isparta'ya götüren tır Demirbel köyü yakınlarına geldiğinde sarkan elektrik tellerine temas etti. Tırın dorsesinde taşıdığı samanlar bir anda alev alarak yanmaya başladı. Dorsede çıkan yangın kısa sürede tırı sardı. Kısa sürede tüm aracı saran yangın sonrası tır küle dönerken, araçtan araziye sıçrayan yangın ise itfaiye ekiplerinin hummalı çalışması ve vatandaşların müdahalesi ile söndürüldü. Olayda ciddi miktarda maddi hasar meydana geldiği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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