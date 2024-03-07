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Afyonkarahisar'da Tır ve Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

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Afyonkarahisar'da dönüş yapmak isteyen tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ü polis memuru.

Afyonkarahisar'da dönüş yapmak isteyen tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralanırken yaralılardan 3'nün polis memuru olduğu öğrenildi.

Olay, Sandıklı ilçesi Gökçealan köyü yakınlarında sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.B. (24) idaresindeki 35 BAY 043 plakalı tır, Gökçealan Köyü Kavşağında 'U' dönüşü yapmak istediği esnada, Sandıklı İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru B.Ç.'nin (29) kullandığı 03 LE 100 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü ile otomobilde bulunan ve polis oldukları öğrenilen K.A. (31) ve K.T. (30), yaralandı. Otomobil içerisinde sıkışan yaralılar olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yardımı ile yaklaşık 20 dakika süren uğraş sonrası bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar ardından 112 Acil servis ambulansları ile Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası bölgeye çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edilirken kazada tırın yolu kapatması sonucu Afyonkarahisar-Antalya karayolunun tek yönü yaklaşık yarım saat trafiğe kapalı kaldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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