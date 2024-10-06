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Afyonkarahisar'da Tır ve Otomobil Çarpıştı: 3 Ölü

Afyonkarahisar'da Tır ve Otomobil Çarpıştı: 3 Ölü
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Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında, tırın otomobili ezmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Kazada yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da tırın otomobili adeta kağıt gibi ezdiği trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Emirdağ ilçesi Salihler köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.A. idaresindeki 03 AAC 933 plakalı tır, N.B.'nin kullandığı 26 PY 170 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü ile yanında bulunan F.B. (84) olay yerinde hayatını kaybederken, L.B. ve G.B. ise yaralandı. Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri ile yaralılar, ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu sıkıştıkları yerden çıkarılabildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan G.B. de yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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