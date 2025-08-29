Afyonkarahisar'da Tır ve Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, Tır Sürücüsü Kaçtı

Afyonkarahisar'da Tır ve Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, Tır Sürücüsü Kaçtı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da bir tırın otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan tır sürücüsü, jandarma tarafından İzmir'de yakalandı. Kazanın detayları güvenlik kameralarına yansıdı.

Afyonkarahisar'da tırın otomobile çarparak yol kenarına fırlattığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, olaydan sonra kaçan tır sürücüsü ise jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışma sonrası İzmir'de yakalandı. Kaza, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, Çay ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, V.K. idaresindeki 33 BBJ 756 plakalı tır, henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü Ö.Ç'nin kullandığı 26 FC 264 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil şarampole girerek dururken, olay sonrası tır sürücüsü ise oturmayarak yoluna devam etti. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaralanan sürücü Ö.Ç., N.Ç. ve A.Ç.'yi ambulanslarla hastaneye kaldırırken, Ö.Ç. ve N.Ç., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. A.Ç.'nin ise hastanede tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Yaşanan kaza, güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alındı. Kaza sonrası yoluna devam eden ve kaçan tır sürücüsü yapılan incelemeler sonrası İzmir yakınlarında yakalandı.

Kazayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Fenerbahçe, Jose Mourinho ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe'de Jose Mourinho dönemi resmen sona erdi
İşte Mourinho'nun Fenerbahçe'den alacağı tazminat

Yine cebini doldurdu! İşte Fener'den kazandığı tazminat
İtirafçı Adem Soytekin, İmamoğlu'ndan gelen teklifi anlattı: Konuşma seni vekil yapalım

İtirafçı Soytekin, İmamoğlu'ndan gelen teklifi anlattı: Konuşmazsan...
Bugün takımın başına geçiyor! Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi

Sergen bugün Süper Lig devinin başına geçiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mali'nin oğlundan babasının yeni eşi Gülseren Ceylan'a düğünde soğuk duş

Mali'nin oğlundan babasının yeni eşine düğünde soğuk duş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.