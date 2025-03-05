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Afyonkarahisar'da Tır ve Midibüs Çarpıştı: 5 Yaralı

Afyonkarahisar'da Tır ve Midibüs Çarpıştı: 5 Yaralı
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Afyonkarahisar'da tır ile midibüsün çarpıştığı kazada 4'ü yabancı uyruklu 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Afyonkarahisar'da tır ile midibüsün çarpıştığı trafik kazasında 4'ü yabancı uyruklu 5 kişi yaralandı.

Kaza, Dinar ilçesi Camikebir Mahallesi üzerinde ki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.Y. idaresindeki 42 JH 915 plakalı tır, kavşakta M.Ö. yönetimindeki 34 CFN 660 plakalı midibüse çarptı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan tır sürücüsü İ.Y. ile otobüste yolcu olarak bulunan yabancı uyruklu X.O, L.H., L.W. ve J.Y., Dinar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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