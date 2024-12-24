Afyonkarahisar'da Tır ve Kamyon Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Afyonkarahisar'da tır ile kamyonun çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar- Antalya karayolu Sinanpaşa ilçesi Tınaztepe beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.B. (50) idaresindeki 03 VA 114 plakalı tır, G.D.'nin (35) kullandığı 03 ADZ 596 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada 2 sürücüsü de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle sıkıştıkları araçlardan çıkarılan yaralı sürücüler, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan tır sürücü K.B, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR