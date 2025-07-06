Afyonkarahisar'da Tır-Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı
Afyonkarahisar'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Olay Gökçalan köyü yakınlarında gerçekleşti. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Afyonkarahisar'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu yasana trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, Sandıklı ilçesi Gökçalan köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre S.Y., yönetimindeki 07 PF 909 plakali tır henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü M.K.'nin kullandığı 16 NT 526 plakalı araçla çarpıştı. Kazada M.K., ile birlikte K.K., H.K. ve M.K., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası ihbarı üzerine bölgeye gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Kazanın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa